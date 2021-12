Emergenza Covid, pubblicato il bando per le micro-imprese danneggiate

Il Comune di San Miniato, nell'ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze economiche legate all'emergenza Covid-19, contribuisce alla tenuta del sistema economico presente nel territorio comunale, concedendo un sostegno economico una tantum, a fondo perduto, destinato alle micro-imprese particolarmente danneggiate dagli effetti conseguenti alla diffusione dell'epidemia e che registrano una consistente riduzione di fatturato. Possono presentare domanda tutte quelle realtà che hanno un fatturato per l'anno 2019 uguale o inferiore a 400mila euro, oppure che hanno subito un calo del fatturato, dal 2019 al 2020, compreso tra il 15% e il 29,99%. I soggetti interessati alla concessione del contributo possono presentare la domanda reperibile sul sito del Comune (www.comune.san-miniato.pi.it), a partire da lunedì 6 dicembre 2021 fino a lunedì 20 dicembre 2021 compreso, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

Per maggiori informazioni rivolgersi al Suap (Sportello unico per le attività produttive): 0571 406642 - suap@comune.san-miniato.pi.it