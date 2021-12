Giornalista molestata, Beccaglia: "Ricevo minacce e insulti, ho solo denunciato"

Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv molestata da un tifoso viola durante un collegamento al termine della partita Empoli-Fiorentina, è tornata a parlare sulla vicenda che l’ha vista suo malgrado coinvolta e sugli strascichi che si stanno ancora ripercuotendo sulla sua vita.

“In queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce e anche minacce. Io non ho fatto niente di male, ho solo denunciato quello che tutti hanno visto, stavo normalmente lavorando. E ora voglio tornare alla normalità” ha detto a margine di una conferenza stampa organizzata a Firenze da Odg, Ast e Fnsi.

"Io ho denunciato il fatto - ha aggiunto -. Poi toccherà alla giustizia a fare il suo corso. Voglio essere ricordata come la ragazza che avrà raggiunto il suo obiettivo lavorativo grazie alla sua professionalità e non per quello che è successo".

La giornalista, poi, ha preso le difese del conduttore Giorgio Micheletti, il quale era stato fortemente criticato per aver minimizzato la situazione in diretta, tornato in televisione dopo un periodo di stop: “Per me è un padre lavorativo. Ha tentato di difendermi, poi magari può aver sbagliato parola. Il video che è diventato virale dura 20 secondi, ma in realtà quello non tagliato dura più minuti".