Giornata delle persone con disabilità, convegno a Pisa alla Stazione Leopolda

Si è svolto oggi alla Stazione Leopolda, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il convegno dal titolo “Legge delega e progetto di vita delle persone con disabilità. Politiche future per le pari opportunità”.

L’appuntamento è stato organizzato da Assessorato alle politiche per la disabilità del Comune di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Società della Salute, Amnic, Comitati Pari opportunità dell'Ordine degli avvocati, Coordinamento etico dei Caregiver, con il contributo di Cesvot.

Ad aprire la giornata sono stati i saluti istituzionali di Sandra Munno (assessore alle politiche per la disabilità del Comune di Pisa) Lucia Ciampi (deputata), Massimiliano Angori (presidente della Provincia di Pisa), Elena Vivaldi (delegata per la disabilità e inclusione della Scuola Superiore Sant’Anna), Luca Fanucci (delegato all’integrazione degli studenti e del personale con disabilità e DSA dell’Università di Pisa), Valentina Ricotta (Sds zona pisana), Valentina Abu Awwad (CPO ordine degli Avvocati Pisa), Elisa Giraudo (delegata alla disabilità dell’ordine degli avvocati di Pisa) ed Eleonora Polidori (presidente della sezione civile del Tribunale di Pisa). Ad introdurre Federica Ciardelli (CPO ordine degli Avvocati Pisa).

«Il 27 ottobre - ha detto Munno nel suo intervento - il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge quadro sulla disabilità, che conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa della disabilità attraverso l’emanazione di Decreti Legislativi entro 20 mesi dalla sua entrata in vigore. Fa parte del PNRR. Gli ambiti di intervento sono molteplici: dalla definizione della condizione di disabilità al suo accertamento, dalle valutazioni multidimensionali della disabilità alla informatizzazione dei processi valutativi e degli archivi, passando per la riqualificazione dei servizi pubblici. Non potevamo ignorare questo momento legislativo così importante – ha proseguito Munno. Abbiamo così deciso di celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità con questo convegno che mette insieme istituzioni, associazioni del territorio e in generale tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di disabilità, per confrontarsi e riflettere sul tema, elaborando attraverso dei tavoli di lavoro dei documenti operativi da offrire alle istituzioni. Ringrazio tutti i presenti, le istituzioni, le autorità e le professioni intervenute qui oggi».

Sono quindi intervenuti: Paolo Addis (Scuola Superiore Sant’Anna) - Autodeterminazione e progetto di Vita: una questione (anche) di principi?; Andrea Blasini (Scuola Superiore Sant’Anna) - La scuola un ponte verso la costruzione del progetto di vita personalizzato; Alessandro Candido (Università di Milano Bicocca) - Verso una gestione finalmente integrata dei servizi socio - sanitari? Dal budget di salute al progetto di vita. A moderare Elena Vivaldi (Scuola Superiore Sant’Anna).

Si sono infine svolti i gruppi di lavoro - composti da rappresentanti della politica locale, dalle associazioni con disabilità, assistenti sociali e referenti dei servizi sociosanitari, magistrati, avvocati, ricercatori, dirigenti scolastici, delegati dell’USP – che hanno elaborato dei documenti operativi che sono stati letti a fine convegno e che verranno offerti alle istituzioni. A presentare i gruppi di lavoro M. Antonietta Scognamiglio (Coordinamento etico dei Caregiver).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa