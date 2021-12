Giornata mondiale del volontariato, il bilancio a Certaldo

Una ricorrenza importante, quella della Giornata mondiale del volontariato, un bilancio altrettanto prestigioso, che fotografa l'impegno per la comunità, che racconta ore di attività messe in campo con un unico obiettivo: dare una mano a chi si trova in difficoltà. In occasione della Giornata mondiale del volontariato, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985 e celebrata il 5 dicembre di ogni anno, le associazioni Auser, Caritas, Croce Rossa Italiana, Ven. Arc. Misericordia e Prociv Arci di Certaldo hanno deciso di unirsi e raccontarsi alla popolazione, facendo il punto sulle principali attività che vengono svolte quotidianamente. Una sintesi di ciò che è stato fatto nel corso dell'ultimo anno, mesi nel corso dei quali l'emergenza Covid-19 ha inevitabilmente segnato il territorio.

Lo scopo della Giornata internazionale del volontariato è quello di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo.

Dall’incontro è emerso che la quantità di lavoro svolta è stata considerevole e in più direzioni: si va dalle attività a supporto del Servizio Sanitario Nazionale a quelle più di carattere sociale, alla tutela ambientale e del patrimonio boschivo senza mai perdere di vista la solidarietà e l’aiuto a chi ha più bisogno.

L’impegno preso è quello di proseguire anche nel prossimo futuro con questa modalità di lavoro incentrato sulla collaborazione e la sinergia fra tutte le associazioni di volontariato e l’amministrazione comunale. Intento questo che troverà la sua prima applicazione nella prossima apertura dell’Emporio Solidale di Certaldo che sarà gestito, in collaborazione, dalle associazioni di volontariato di Certaldo.

L’appuntamento è per l’anno prossimo, quando la giornata del volontariato sarà festeggiata con un vero proprio convegno sul tema, al quale sarà invitata a partecipare anche la popolazione.

Un impegno importante per le realtà certaldesi che hanno deciso di celebrare la Giornata internazionale del volontariato anche con una fotografia scattata in piazza del Volontariato, insieme al sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, e all'assessore alla Protezione civile, Jacopo Masini.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa