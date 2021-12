In fiamme nella notte un capannone industriale a Figline

Un capannone industriale ha preso fuoco nella notte in via Fiorentina a Figline. Lo stabile ospita una pelletteria e un'impresa di pulizie. L'incendio ha coinvolto il primo piano e il tetto dell'edificio. Si è sviluppato alle 00.30 di oggi, venerdì 3 dicembre, e ha visto l'intervento di numerose unità dei vigili del fuoco da Figline, Pontassieve, Firenze e Montevarchi. A causa dei danni subiti sono stati dichiarati inagibili gli uffici delle due attività interessate e il relativo vano scale. L'intervento che si è concluso intorno alle ore 6.00 di stamattina. Non si segnalano persone coinvolte