Luci di Natale, al via il progetto che illuminerà tutta Montopoli

Dalla sinergia tra impegno pubblico e privato è nato il progetto che illuminerà tutto il comune di Montopoli per le prossime festività natalizie. Un'iniziativa nuova che per la prima volta punta a coinvolgere capoluogo e tutte le frazioni.

"Da tempo – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore alle attività produttive, promozione e sviluppo Valerio Martinelli – stiamo portando avanti in sinergia con le principali imprese del nostro territorio, che generosamente hanno deciso di aderire, un progetto per illuminare il comune. I lavori di installazione stanno procedendo anche in questo momento. L'obiettivo è coinvolgere tutto il Comune, capoluogo e frazioni per inviare un messaggio di speranza e fiducia, in un momento ancora così complesso". La mappa delle luminarie seguirà il tracciato di alcune delle vie principali. A Capanne a

essere interessata dalle luci sarà via Nazionale, a Castel del Bosco sarà illuminato il tratto di via Tosco- Romagnola che dalla nuova piazza Soldani arriva alla parrocchia, a Marti il centro storico, da via di Porta

pisana fino a via Garibaldi, a Montopoli il tratto che va da Piazza Marconi e che arriva attraverso via Roma e via San Giovanni alla piazza della Torre di San Matteo e oltre in via Uliveta, a San Romano, oltre a un tratto dell’Angelica, in via Matteotti, via Cavour, via Carlo Rosselli, via della pace, via xxv aprile e via Gramsci. Uno spettacolo di luci che vede oltre cento installazioni luminose.

"Un bell'esempio di sinergia – aggiungono Capecchi e Martinelli – tra Amministrazione, imprese e associazioni per la valorizzazione del territorio. Crediamo fortemente nella necessità di una città accogliente in questi giorni di Festa. Non è stato facile raggiungere l’obiettivo, ma si tratta di un tentativo innovativo fortemente voluto dall’Amministrazione per dare luce, in questi giorni difficili, a tutto il Comune e incoraggiare le persone a venire a trovarci e a vivere gli spazi della nostra città".

L’inizio di un processo più duraturo che, insieme agli eventi e alle iniziative del periodo natalizio che l’amministrazione ha incoraggiato, organizzato e sostenuto economicamente insieme ai Centri commerciali Naturali e alla Pro Loco, si pone l’obiettivo di valorizzare il periodo natalizio sul territorio.

"Se funziona e se sarà un esperimento riuscito e gradito dai cittadini e da chi verrà a trovarci – concludono - il proposito é quello di riproporla ogni anno, se possibile, cercando sempre di migliorare".

Fonte: Comune di Montopoli - Ufficio Stampa