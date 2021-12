Mercatino, musica, sport: ecco 'Palaia Sapori d'Autunno'

Dopo due mesi di appuntamenti gastronomici sul territorio dedicati al tartufo e alle eccellenze locali, a coronare la prima edizione della rassegna palaiese dedicata al gusto sarà, Domenica 5 Dicembre, “Palaia Sapori d’Autunno”, la Mostra Mercato di degustazione dei prodotti tipici e il mercatino dell’artigianato. Domenica a Palaia tanti gli stand gastronomici già dalle 10:30 sotto al loggiato della Piazza del Mercato, con possibilità di degustazioni, acquisto di prodotti e mercatino dell’artigianato a tema natalizio.

Oltre al cibo ci sarà ampio spazio anche per la musica e il divertimento: nel primo pomeriggio una simpatica partita di calcetto a tema “Tartufi Bianchi contro Tartufi Neri” con i ragazzi della Parrocchia; a seguire l’esibizione degli allievi dell’Accademia Musicale “Il Pentagramma” di Forcoli e per finire la Filarmonica “G. Puccini” di Palaia che animerà dalle ore 16:00 con un corteo musicale tutto il centro storico. Sarà allestito anche uno spazio dedicato a laboratori e attività per bambini a cura dell’Associazione “Fattoria dei Barbari” con spettacolo interattivo, proiezioni e letture animate a partire dalle ore 15:00 in Via del Popolo.

“Una giornata così ricca di eventi è stata possibile grazie alla collaborazione di tutte le realtà sia economiche che culturali del territorio” – così la Vicesindaca Alessia Lorenzetti - “La collaborazione del Centro Commerciale Naturale e di Confesercenti Toscana Nord è stata veramente preziosa. Un ringraziamento particolare va anche alla Pubblica Assistenza di Palaia che oltre all’aiuto logistico, parteciperà preparando spuntini e street food”. “Un evento all’insegna dei sapori autentici di un territorio che vuole sostenere le proprie realtà produttive, turistiche e commerciali” – dichiara il Sindaco Gherardini - “ Un modo per promuovere la filiera corta e i prodotti a km zero che raccontano la storia di un “piccolo mondo” fondato sui valori di comunità e tradizione”. L’evento sarà svolto nel rispetto delle normative anti-contagio vigenti.

Fonte: Ufficio stampa