Nuovo mezzo in arrivo per la Pubblica Assistenza di Poggibonsi

“Un dono davvero importante, prezioso siamo grati alla signora che ha fatto questa scelta nel suo testamento e alla famiglia – sottolinea Fabrizio Fabiani, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi – Con questa donazione acquisteremo un nuovo mezzo di soccorso e lo dedicheremo alla signora facendo una inaugurazione pubblica per ringraziare questo lascito testamentario tanto importante per noi e non solo. Acquistare un nuovo mezzo è il modo migliore per far vivere la scelta fatta dalla signora, per offrire l’opportunità ad altre persone di avere dei servizi in relazione ai loro bisogni”.

Anche il 5per mille relativo ai redditi 2020 sarà destinato al nuovo mezzo. “I fondi raccolti saranno impiegati per questo obiettivo – fa notare Fabiani – Lo scopo è quello di acquistare una autoambulanza all’avanguardia. I nostri mezzi hanno fatto tanti chilometri e con la pandemia sono aumentati”.

Anche il contributo relativo ai redditi 2019 è stato destinato all'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, un indirizzo assunto con la delibera approvata nell’ultimo consiglio del luglio scorso. “E’ un modo per guardare avanti, ai bisogni della collettività in cui siamo inseriti, di cui facciamo parte”, osserva Fabiani.

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi è una comunità formata da 1589 soci attivi. Se sui redditi 2018 il 5 per mille aveva complessivamente contribuito con un importo di 20.008,47 euro, il 2019 ha portato un contributo di 19.346,55 euro. La media di questi e degli anni precedenti come detto si attesta sempre attorno ai 20mila euro.