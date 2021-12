Rapinarono una gioielleria a Montecatini, arrestati due uomini in Lituania

Due lituani di 30 e 36 anni sono stati arrestati in Lituania e in Danimarca con l'accusa di essere gli autori di una rapina in gioielleria avvenuta lo scorso 26 maggio a Montecatini. I rapinatori, armati di pistola, riuscirono a fuggire con un bottino da oltre 200.000 euro in gioielli. I due sono già stati estradati in Italia mentre è ancora ricercato il loro terzo presunto complice, un 54enne.

Gli agenti di polizia sono risaliti ai malviventi grazie all'analisi dei filmati della telecamera interna della gioielleria e avendo sentito alcune testimonianze: i tre indagati sarebbero conosciuti per reati di tipo predatorio commessi all'estero.