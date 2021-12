Riapre l’Hub di Scandicci presso l’Auditorium Rogers. Eseguite solo terze dosi su prenotazion

Riapre lunedì 6 dicembre l'Hub di Scandicci presso l'Auditorium del Centro Rogers (piazza Resistenza) con attività dal lunedi al sabato in orario 8-14. Le dosi giornaliere stimate per il momento sono 180 su due linee vaccinali. Nell'Hub saranno effettuate solo terze dosi su prenotazione tramite il portale della Regione https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

I volontari dell'Associazione Humanitas di Scandicci a cui è stato affidato il servizio, si alterneranno per garantire il corretto svolgimento della vaccinazione presso l'Auditorium.In vista delle festività natalizie sono già stati definiti anche i giorni di chiusura: il 25 e il 26 dicembre e il 1° e il 2 gennaio.

La riapertura del centro vaccinale è stata decisa dalla Asl, in accordo con il Comune di Scandicci che cura l'allestimento operativo degli spazi. La decisione è stata presa per accelerare la somministrazione delle terze dosi e far fronte alla richiesta di vaccinazioni che si annuncia crescente già dalle prossime settimane.

Fonte: Ausl Toscana Centro