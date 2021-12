Sanità, il 6 dicembre la Giornata della partecipazione

Per il terzo anno consecutivo, il prossimo lunedì 6 dicembre si terrà la “Giornata della partecipazione in sanità” per fare il punto su iniziative e progetti, che favoriscono il coinvolgimento attivo dei cittadini sui temi della salute. Sarà l’occasione per presentare e premiare 10 esperienze e progetti innovativi. Sarà, inoltre, consegnato il premio "Buone pratiche per una partecipazione attiva Regione Toscana 2021", giunto alla sua seconda edizione.

L’evento si svolgerà in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze, dalle ore 10 alle 12.30. Per l’accesso è richiesto il green pass. È possibile seguire i lavori anche online, collegandosi al seguente link: https://bit.ly/3HKVQpP.

Il programma prevede i saluti del presidente Eugenio Giani e degli assessori Simone Bezzini (diritto alla salute e sanità) e Serena Spinelli (politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale), e l’apertura dei lavori a cura di Roberta Bottai del settore Qualità dei servizi e reti cliniche della Regione Toscana. Seguiranno la premiazione del vincitore della seconda edizione del bando “Buone pratiche per una partecipazione attiva”; la presentazione dei progetti selezionati a cura di Rosalba Boncompagni , vice presidente del Consiglio dei cittadini per la salute; l’intervento di Luca Caterino di Anci Toscana su “I cantieri della salute, a che punto siamo”; la consegna del premio alla migliore tesi di laurea sulla partecipazione civica negli ambiti sociale e sanitario, istituito per la prima volta quest’anno; e infine le relazioni di Guido Giarelli (Università Magna Grecia di Catanzaro) e di Pasquale Palumbo (direttore Stroke system della Asl centro) su “Rete ictus e co-produzione dei percorsi di cura: un progetto pilota in Regione Toscana”.

Merita ricordare che laToscana è fra le Regioni all’avanguardia per la realizzazione di strumenti di partecipazione dei cittadini alle politiche sanitarie, avendo realizzato poco più di tre anni fa, tra le prime in Italia, una legge di partecipazione in sanità (la 75 del 2017), incentrata sulla costituzione di appositi comitati quali colonne portanti del sistema, con la funzione di rappresentare nelle apposite sedi partecipative i bisogni e le necessità dei territori.

Fra l’altro, il Consiglio dei cittadini per la salute (attivo di fatto da settembre 2018, di cui l’assessore Bezzini è presidente) è uno degli organismi di partecipazione previsti da questa legge, e consente un’ampia e attiva partecipazione alla pianificazione, programmazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari, in stretta collaborazione con gli organi istituzionali.

Iniziative come quella di lunedì prossimo sono, dunque, finalizzate a valorizzare le esperienze, maturate attorno al tema della partecipazione e dei progetti, che evidenziano le buone pratiche, dalle quali possono determinarsi elementi di imitazione.

Fonte: Regione Toscana