Un 46enne è stato arrestato per furto e danneggiamento a Lucca. L'uomo ha scardinato la porta d'ingresso del magazzino Metro di via del Brennero e, una volta entrato, ha scassinato tre distributori automatici. Ha preso e portato via monete e bevande, ma la polizia lo ha notato in piena notte sempre in via del Brennero. Il 46enne aveva con sé anche degli attrezzi per lo scasso. Con precedenti di polizia, l'uomo è stato arrestato.