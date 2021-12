Super green pass, da lunedì scattano i controlli a Montemurlo

Da lunedì entrerà in vigore il green pass rafforzato, cioè la certificazione ottenuta dopo la vaccinazione o la guarigione dal Covid. Anche a Montemurlo il sindaco Simone Calamai ha disposto il rafforzamento dei controlli della polizia municipale negli esercizi pubblici ( bar, ristoranti, pasticcerie ecc..) dove per consumare bisognerà dimostrare di avere il “green pass rafforzato”. Controlli anche nelle palestre e per i passeggeri del trasporto locale, che dovranno dimostrare di avere il “green pass base”, quello ottenibile anche con tampone.

Per i gestori dei locali che non controlleranno la conformità del certificato verde, dopo tre multe in tre giorni differenti potranno incorrere nella chiusura del locale per dieci giorni.

"L'osservanza delle nuove disposizioni è importante per non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi, scongiurando così il ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato – dice il sindaco Simone Calamai- L'appello a tutti i nostri esercenti pubblici è quello di controllare con scrupolo il possesso da parte dei clienti del “super green pass” per non incorrere nel rischio di una chiusura. Confido nel grande senso di responsabilità dei montemurlesi che hanno a cuore la salute pubblica e l'importanza del sostegno all'economia locale. Non ci possiamo permettere di chiudere ancora. Facciamo ognuno la nostra parte e continuiamo a vaccinarci con fiducia nella scienza. È l'unica strada per uscire dalla pandemia".

Il green pass base resterà attivo solo per i non vaccinati con risultato negativo di un tampone molecolare o di uno antigenico e sarà valido per salire ad esempio sui mezzi pubblici o per andare in palestra. Anche in questi casi gli agenti della polizia municipale effettueranno verifiche stringenti sui passeggeri degli autobus e nelle palestre.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa