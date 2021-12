Trappola per animali nel cantiere dell'A1: denunciati due operai

Una trappola per animali nell'area del cantiere per la realizzazione della terza corsia dell'A1 nel tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ad installarla sarebbero stati due operai della ditta incaricata dei lavori. Entrambi sono stati denunciati dai carabinieri forestali per esercizio della caccia con mezzi vietati. I due attiravano gli animali nella trappola usando pane o frutti selvatici. Questa era costruita con materiali impiegati nel cantiere.