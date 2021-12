Truffa a un'anziana a Livorno: si fingono inquilino e carabiniere, via con soldi e gioielli

Ancora una truffa ai danni di anziani, questa volta in un palazzo di via Machiavelli a Livorno. Due persone hanno convinto una 90enne a farsi aprire la porta di casa e le hanno rubato 800 euro in contanti oltre ad alcuni oggetti in oro, dopo essersi finti rispettivamente un ex inquilino e un carabiniere.

Uno degli autori della truffa ha convinto l'anziana che aveva abitato in quel palazzo e così si è fatto aprire il portone e poi è riuscito a entrare in casa della donna. Intanto è arrivato il complice che, asserendo di essere un membro dell’Arma, con la scusa di controllare se nell'appartamento fosse stato compiuto un furto, è riuscito anche lui a entrare nella casa dell'anziana.

Poco dopo i due truffatori si sono allontanati ed è stato a quel punto che la 90enne si è accorta che dalla cassaforte erano stati rubati soldi e gioielli.

Adesso toccherà alla polizia riuscire a rintracciare i ladri truffatori.