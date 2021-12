Un massaggiatore automatico per 6 associazioni di volontariato pisane

Inaugurato quest'oggi il nuovo massaggiatore cardiaco automatico, in gergo Lucas, che andrà a servire 6 enti di volontariato del Lungomonte Pisano e della Valdera. Alla sede della Misericordia di Montecalvoli erano presenti anche i volontari delle Misericordie di Buti e Bientina oltre che delle Pubbliche assistenze di Ponticelli, Calcinaia e Fornacette.

A raccontare l'innovazione il presidente dell'associazione delle Misericordie Pisane Maurizio Novi e il coordinatore Anpas provinciale Graziano Pacini.

"Questo strumento - spiega Novi - è importantissimo per sostituire la mano umana nel massaggio cardiaco. Permette una migliore performance, è un macchinario che non cambia ritmo e non si stanca a differenza dell'uomo. Inoltre permette manovre rianimatorie anche mentre il paziente è in viaggio, consentendo che altri soccorritori possano provvedere alle cure farmacologiche o se necessario a intubare il paziente".

Questo prodigio della tecnica non giunge gratis nelle mani dei volontari. Ha un costo di 15mila euro, sostenuto interamente dalle associazioni senza eventi di auto-finanziamento: "È un segno tangibile dell'unione delle associazioni anche di colori diversi, gli intenti sono però uniti per le esigenze della popolazione. Le nostre zone sono più lontane dal primo ospedale vicino, questo macchinario permette di salvare vite".