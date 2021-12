Cultura empolese in lutto: è scomparso lo storico dell'arte Walfredo Siemoni

La cultura a Empoli piange uno dei suoi nomi più noti. Se ne è andato prematuramente, a 64 anni, Walfredo Siemoni, storico dell'arte e personaggio di spicco per quanto riguarda la valorizzazione culturale del territorio. È scomparso in ospedale a Empoli nella serata di giovedì 2 dicembre, lasciando esterrefatti colleghi e amici, specie sui social network.

Siemoni, empolese doc, non era solo uno storico dell'arte. Era anche insegnante - aveva lavorato per anni al Gramsci-Keynes di Prato - e, tra i molti impegni, pure membro del Bullettino storico empolese e ispettore onorario della Soprintendenza fiorentina. Aveva partecipato a molti eventi per far scoprire e riscoprire le bellezze e l'arte di Empoli. Aveva in mente un lavoro sulla Collegiata di Empoli, ma negli anni scorsi si era impegnato nel dare lustro a altre zone della città come il Cenacolo degli Agostiniani, di cui parlò in un famoso volume.

"Una perdita di uno studioso importante per la città di Empoli, per gli studi di storia dell'arte, per la valorizzazione del nostro patrimonio" scrivono su Facebook altri due nomi noti della cultura empolese come Mauro Guerrini e Leonardo Giovanni Terreni.