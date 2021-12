Al via i lavori di asfaltatura in via di Chiazzano

Partiranno lunedì 6 dicembre, tempo permettendo, i lavori di risanamento e asfaltatura di un tratto di via di Chiazzano. L'intervento, per un investimento di 180.000 euro, è suddiviso in due lotti. Il primo va dalla chiesa vecchia di Santa Maria Assunta fino al numero civico 989 e il secondo dal civico 989 al 1023.

Intanto a breve partiranno le asfaltature in via San Pierino Casa al Vescovo, in via dei Baroni e via Mameli.

«Si tratta di un intervento importante e molto atteso dai cittadini – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei – in una strada in cui le condizioni si sono progressivamente degradate nel corso degli anni ed era necessario rispondere a questa situazione di particolare criticità, al fine di migliorare la sicurezza e il decoro della viabilità della zona di Chiazzano-Badia a Pacciana».

I lavori in via di Chiazzano consistono nel risanamento della strada dopodiché verrà realizzata la pavimentazione in conglomerato bituminoso costituita dallo strato di base, strato di binder e strato di usura adeguato a sopportare i carichi di intenso traffico.

Viabilità

Per permettere i lavori di asfaltatura in via di Chiazzano (tratto tra i numeri civici 765 e 1037) da lunedì 6 fino al 17 dicembre saranno in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. I percorsi alternativi saranno segnalati con indicazioni in particolare su via Toscana, via di Badia, via Lungobrana e via Pacciana a Sud.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa