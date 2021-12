Castelfiorentino si allarga a Montespertoli e diventa Sezione Lega

Siamo giunti a metà mandato di quelle amministrative che nel 2019 hanno eletto tre consiglieri nelle istituzioni locali. L’inizio di un percorso in cui gli iscritti sono triplicati, si è inaugurata una sede con oltre 10 militanti e oggi, per volere degli stessi militanti Castelfiorentino diviene Sezione Lega e Susi Giglioli - già capogruppo in Consiglio Comunale - ne diviene il segretario di Sezione con l’ulteriore integrazione del Comune di Montespertoli dove al momento non ci sono eletti.

Tutto ciò avviene in uno dei periodi più difficili della storia, con un’emergenza pandemica ancora in corso in cui la politica spesso non ha saputo dare risposte convincenti o adeguare ma tutto ciò ci dimostra che è soprattutto dall’ascolto del territorio che si costruisce un’alternativa ed è su questa strada che si intende proseguire.

Un percorso che nasce dalla partecipazione, dall’impegno e dall’attenzione verso le difficoltà quotidiane dei singoli ma anche cercando di esercitare un controllo puntuale dell’operato dell’amministrazione, ruolo che l’elettorato ci ha assegnato.

Con l’aiuto dei militanti, dei sostenitori e dei simpatizzanti, divenire il punto di riferimento di una opposizione presente è stato l’impegno dei due anni e mezzo passati, creare una proposta alternativa di persone e programmi sarà l’impegno per il futuro,

All’ufficializzazione della prima Sezione Lega nell’Empolese Valdelsa erano presenti il referente Provinciale Federico Bussolin e il Presidente del Congresso Jacopo Alberti che si sono così espressi:

“La Lega conferma di essere protagonista con i congressi di Sezione. Una fase storica di organizzazione del territorio che vedrà nelle sezioni il fulcro dell’iniziativa politica e territoriale della Lega al fine di promuovere le iniziative di Matteo Salvini e coinvolgere i cittadini verso le sfide future. Siamo orgogliosi dell’elezione di Susi Giglioli a Segretario di Castelfiorentino e del nuovo direttivo eletto. Ringraziamo i militanti e sostenitori e saremo pronti a sostenere chi, da domani, costruirà le basi per radicare ancora di più la Lega”.

