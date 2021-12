Danneggia auto a colpi di mazza, arrestato 39enne a Livorno

Armato di mazza, avrebbe danneggiato almeno tre auto in sosta sul viale Alferi, a Livorno. Per questo motivo un 39enne livornese è stato arrestato dalla polizia per danneggiamento aggravato.

Il 39enne, dopo essersi accanito contro una Mercedes (alla quale è stato infranto il lunotto), una Dacia Sandero (a cui è stato sfondato il parabrezza) e una Lancia Y (di cui ha colpito il il cofano), è stato arrestato grazie all'intervento di un residente che lo ha seguito a distanza durante il raid in attesa che arrivasse la polizia.

Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari.