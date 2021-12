Due arresti nel Pratese: obbligo di firma non rispettato e carcerazione per estorsione

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Jolo e Prato lo scorso 1 dicembre.

Il primo è uno spacciatore albanese (classe 1988) già arrestato in passato e inottemperante alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. A fronte delle ripetute segnalazioni dei Carabinieri, su mandato della Autorità Giudiziaria Pratese, è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari con ulteriore imposizione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.

Il secondo arresto è stato frutto di una laboriosa attività di ricerca nei confronti di un italiano, già residente a Prato (classe 1964), colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso il Tribunale di Firenze in ordine al reato di estorsione per il quale dovrà scontare una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione.

I militari, dopo averlo localizzato, lo hanno fermato in alcune vie secondarie del centro e successivamente associato alla casa circondariale di Prato.