'Empoli che scrive’ ospita Sandra Ragionieri Scotti e il suo giallo ‘Il falso’

Sandra Ragionieri Scotti, professoressa amatissima ex insegnante di Discipline economico aziendali all'Istituto professionale "Leonardo da Vinci" di Empoli, presenta al Palazzo delle Esposizioni, in piazza guido Guerra, il suo romanzo giallo intitolato ‘Il falso’ (Porto Seguro editore). Appuntamento giovedì 9 dicembre 2021, alle 21.15. La ex docente sarà accompagnata in questo viaggio dall’assessore Massimo Marconcini, suo ex allievo.

IL FALSO - Il libro racconta la storia di Daria, un’avvocatessa cinquantenne che sta vivendo un momento di grande disagio professionale e personale. Il lavoro che ha preparato per richiedere al Tribunale la revisione del processo a carico del suo assistito, Michele Borsari, non la soddisfa. L’uomo era stato condannato in primo grado a 24 anni di reclusione per l’omicidio della moglie Marta. Rivive così quei giorni, durante i quali aveva assunto la difesa dell’imputato, sentendo crescere un turbamento che la spinge a guardare sempre più dentro sé stessa.

È stata onesta nel suo lavoro o ha costruito ad arte un’ipotesi per scagionare il suo cliente? Alle prese con la propria coscienza, Daria rimette tutto in discussione e decide di investigare per conto proprio sul passato della giovane vittima e quindi sulla sua autenticità in quanto donna e avvocato.

Un giallo intenso, dai risvolti psicologici, che presenta al lettore una protagonista forte e determinata, alle prese con un caso di grande attualità.

L’AUTRICE - Sandra Ragionieri Scotti è stata insegnante di Discipline economico aziendali presso l'istituto Professionale “Leonardo da Vinci” di Empoli per 18 anni, dove ha promosso e realizzato numerose iniziative di innovazione metodologico-didattica.

È stata preside e poi dirigente scolastico e ha diretto uno degli Istituti Statali Superiori più grandi della Toscana: il Russell-Newton di Scandicci.

Nel Settembre 2012 ha lasciato la scuola e si è dedicata alla scrittura per passione. La sua prima opera è un saggio, ma predilige la scrittura di romanzi in cui affronta temi etici e problematiche sociali, cercando di emozionare il lettore.

Per prenotarsi all'evento occorre accedere al portale Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-empoli-che-scrive-incontro-con-sandra-ragionieri-scotti-217849773537.

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it ; 0571/757840

Per partecipare è necessario il possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) e di un documento di identità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa