Etrusca, acora un altro derby: al Palacrèditagricole arriva Piombino

Marchini: “La partita di questa domenica è molto delicata, come ho detto anche dopo la vittoria del derby contro Empoli, in quanto giochiamo contro un'avversaria che pur trovandosi in una situazione di classifica particolare, con soli 6 punti, ha grande qualità e soprattutto offensivamente è una squadra che dal mio punto di vista vale le prime 5/6 posizioni del girone.

Piombino ha confermato diversi giocatori: il playmaker Venucci, che è sicuramente uno dei migliori esterni della categoria; Eliantonio, lungo di qualità che può giocare sia a fronte che che spalle a canestro, insieme all'altro lungo Persico; Mazzantini, un esterno importante; Camillo Bianchi che è il loro capitano e infine Pistolesi.

Inoltre hanno inserito tre esterni: Paolin, che è un giocatore di notevoli qualità che l'anno scorso ha raggiunto la promozione con Fabriano; Tognazzi, che può giocare sia play che guardia; Pedroni che torna a Piombino dopo aver vinto il campionato a Piacenza lo scorso anno.

Loro quindi sono una squadra di livello, che è partita con qualche difficoltà e che sta cercando gli equilibri migliori. I risultati delle ultime partite dimostrano che stanno crescendo, infatti hanno vinto a Legnano facendo quasi 100 punti e hanno rischiato di vincere a Omegna.

Noi in questo momento siamo in una posizione di classifica per cui tutti vogliono provare a fare il colpo e a metterci in difficoltà, per questo dobbiamo mantenere la fiducia e l'umiltà che ci ha contraddistinto fino ad ora.

Noi dovremo metterli in difficoltà con la nostra difesa, la nostra intensità e la nostra organizzazione, perché lasciarli giocare vorrebbe dire fare tanta fatica. Ci stiamo preparando al meglio, conoscendo la difficoltà dell'impegno ma sapendo anche che vogliamo continuare questo percorso,e i ragazzi stanno mantenendo sempre un grandissimo atteggiamento e una grandissima presenza.

In settimana abbiamo anche fatto un'amichevole a Pistoia e abbiamo giocato con intensità, con impegno e con attenzione, quindi sono sicuramente positivo e ottimista per il match di domenica, che sarà per noi anche una prova dal punto di vista mentale.”