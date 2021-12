Festa Toscana: Mazzeo dona Costituzione e Statuto regionale ai neo diciottenni reggellesi

Una copia della Costituzione e una dello Statuto della Regione Toscana. È l’omaggio che il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato ai neo diciottenni di Reggello (Firenze) durante la cerimonia organizzata dal Comune presso il Teatro Excelsior come momento locale della Festa della Toscana 2021. Insieme a Mazzeo erano presenti il sindaco di Reggello, Piero Giunti, e i consiglieri regionali Cristiano Benucci ed Elisa Tozzi.

“È importante proseguire la consegna della Costituzione e dello Statuto regionale alle giovani generazioni che abbiamo cominciato lo scorso giugno in occasione della Festa della Repubblica e ringrazio il sindaco Giunti per aver promosso una iniziativa di così alto valore – ha sottolineato il presidente Antonio Mazzeo. – Consegnare alle ragazze e ai ragazzi la nostra carta costituzionale e la carta dei principi ispiratori della Regione Toscana ha un significato preciso, che proseguiremo anche nel futuro. Il significato è che vogliamo fornirgli uno strumento per la loro crescita di cittadini consapevoli, perché sono loro, i giovani, i veri protagonisti con i quali immaginare e costruire insieme il futuro della nostra regione e del nostro paese”.

All’evento è intervenuto anche Franco Vaccari, presidente di ‘Rondine cittadella della Pace’, con cui Mazzeo si è confrontato sul tema del contrasto ai linguaggi d'odio, tema scelto per la Festa della Toscana di quest'anno.

Durante l’iniziativa, un intermezzo teatrale a cura del Gruppo della Pieve, che ha messo in scena “La mostra dell’odio” (testo di Maria Italia Lanzarini), il racconto delle attività del progetto “Valdarno estate libera 2021” e la conclusione in musica con la Marge Band.

