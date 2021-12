Inaugurato il Florence Ice Village: ruota panoramica e la pista di pattinaggio su ghiaccio

Inaugurato il Florence Ice Village con la ruota panoramica e la pista di pattinaggio su ghiaccio. Nardella "Sicuramente la ruota sarà l'attrazione dell'anno in relazione al Natale".

Inaugurato alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il Florence Ice Village dove da questa mattina è in funzione la ruota panoramica mobile più alta d’Italia.

"Credo - ha aggiunto il sindaco - che la città debba anche parlare ai giovani, alle famiglie. Io sono padre di tre figli, tante volte i miei bambini mi chiedono di fare qualcosa di divertente. Credo che la novità della ruota sia un messaggio ad una comunità per vivere con gioia insieme questo Natale, ovviamente con grande attenzione. Poi ricordo una cosa: il luogo dove oggi abbiamo la ruota e la pista di pattinaggio era una centrale dello spaccio. Io penso allora che i cittadini preferiscano un luogo vissuto dai bambini e dalle famiglie, invece che un luogo dominato dagli spacciatori. Questo è il messaggio che diamo: prima c'era malavita e degrado, oggi ci sarà gioia e divertimento"

Il presidente Giani si è soffermato sull’impegno della Regione Toscana per la riqualificazione complessiva di quell’area che comprende il Polo Esposito della Fortezza e ha sottolineato come iniziative come questa contribuiscano a rendere più bella e attrattiva la città anche fuori dall’area del centro storico.

Il villaggio è aperto da questa mattina e sono già iniziative le prime esibizioni degli artisti sulla pista di ghiaccio. Un ricco programma di eventi è previsto fino al 16 gennaio quando il villaggio chiuderà i battenti.

Per accedere agli impianti è necessario il Green Pass.

Fonte: Ufficio Stampa