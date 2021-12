La mostra "Il passato prende vita nel presente" a Cascina

Continua presso la Sala Congressi della Banca di Pescia e Cascina, con la mostra "Il passato prende vita nel presente", la serie di eventi MAS promossi da Mani Attive, Società Operaia di Cascina e Anastacia Fashion

La mostra verrà inaugurata domani alle ore 16. Interverranno: Angela Vannucci, presidente Mani Attive Cascina, e Meri Gronchi, presidente Società Operaia Cascina.

Parte dello storico materiale del - Museo della Società Operaia di Cascina legno e mestieri - uscirà dalla sede per prendere nuove sembianze e splendere sotto punti di luce diversi. Disegni di artisti cascinesi che partono dalla fine del 1800 e che rappresentano ornati come intagli e intarsi che servivano alla realizzazione dei gloriosi mobili del paese vengono rivisitati sotto una nuova chiave di lettura, ovvero l'artigianato tessile che l'associazione Mani Attive ne è portavoce. Così abbiamo ricami di alto livello, con varie tecniche, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall' Europa.

Inoltre, saranno esposti nella Mostra alcuni dei quadri premiati della pittrice cascinese Antonella Gamba che fanno parte di una più ampia collezione che espone il Museo della Società Operaia di Cascina legno e mestieri. Opere scelte e rivisitate da pittori del territorio che con estrema sensibilità sono riusciti a far sentire la presenta dell'amata Antonella Gamba fra i cittadini. Una mostra unica e imperdibile, dove le radici storiche culturali del territorio, dopo più di un secolo, finalmente rivivono.

Il materiale, una volta finita la mostra, sarà donato dall'associazione Mani Attive al Museo della Società Operaia di Cascina legno e mestieri, così che queste opere possano far parte per l'eternità nei ricordi di chi ha amato e ama Cascina. L'ingresso alla mostra è gratuito.

Fonte: Ufficio Stampa