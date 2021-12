‘Lectura Dantis’, per la prima volta a Empoli ‘Dante in cuffia’: al Cenacolo il prezioso vinile

Presentato in prima nazionale in occasione del Festival Internazionale Teatro Romano Volterra - Edizione XIX, nell'anno delle celebrazioni dantesche, il Comune di Empoli e la Biblioteca Comunale “Renato Fucini” offrono una nuova inedita opportunità per ricordare il Sommo Poeta: per la prima volta un inedito “Dante in cuffia”, il rarissimo disco ‘Lectura Dantis’ di Simon Domenico Migliorini accompagnato dal musicista e compositore David Dainelli.

Dopo lo straordinario evento milanese che lo ha visto tra i protagonisti al teatro I Filodrammatici di “Speaking Dante” insieme a un cast internazionale di attori tra i quali Jhon Nettles, Justin Butcher, Jan Noble e Janice Acqua, Simone Migliorini e David Dainelli, saranno a Empoli, sabato 11 dicembre 2021, alle 21.30, ospiti nel Cenacolo del Convento degli Agostiniani, per presentare “Lectura Dantis”, il prezioso disco in vinile di letture dantesche realizzato, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, dai due artisti.

Lectura Dantis è al centro del Progetto “Dante tra giri, Gironi e Canti” realizzato da Gruppo Progetto Città con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana con il patrocinio della Società Dantesca Italiana e della storica Accademia dei Sepolti

Collocato in una raffinata custodia, il vinile, disegnata dal noto grafico Carlo Vignapiano, il lavoro, riconduce ad atmosfere d’altri tempi e ad un rituale classico, del passato, ma nuovamente in auge, che ha ispirato Migliorini nell’ideazione del progetto.

La Lectura Dantis di Simon Domenico Migliorini si distingue per la scelta oculata dei canti, bilanciati tra Inferno, Purgatorio e Paradiso e frutto di un rapporto diretto e personale con la poesia dantesca.

David Dainelli ha creato sonorità evocative di un immaginario soprannaturale contribuendo a impreziosire questo splendido lavoro, per il quale si sono espressi in modo entusiasta, oltre che il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo e il presidente della Società Dantesca Italiana prof. Marcello Ciccuto, anche critici ed esperti del calibro dei professori Giovanni Antonucci e Giuseppe Liotta che hanno esaltato la qualità artistica del lavoro.

La voce di Migliorini, grazie anche al sottile contributo del musicista David Dainelli, si contraddistingue per la purezza dell'arte della lettura poetica.

Sabato 11 la Lectura Dantis sarà ulteriormente valorizzata dalla possibilità, per gli spettatori, di ascoltare la lettura tramite cuffie wireless HiFi, che saranno fornite al momento dell'ingresso e permetteranno di apprezzare ogni sfumatura della voce e delle musicalità di accompagnamento. Un altro degli elementi distintivi delle produzioni teatrali di Migliorini che è stato, tra l’altro, il primo, in Italia, a sperimentare, con successo, questa opportunità tecnologica.

Un'esperienza insolita, che si distingue dalle molte proposte che sono state presentate nell'anno del settecentenario dantesco.

Prenotazione obbligatoria a: biblioteca@comune.empoli.fi.it; 0571/757840

Per partecipare è necessario il possesso della Certificazione Verde Covid-19 e di un documento di identità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa