Lotta al Covid, consegnati attestati ad associazioni e pro loco di Pistoia

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e il vicesindaco Anna Maria Celesti hanno consegnato oggi, nello spazio espositivo La Cattedrale, gli attestati di riconoscimento alle associazioni e alle pro loco che si sono impegnate nella lotta contro il Covid sostenendo la popolazione pistoiese durante la pandemia attraverso i tanti servizi svolti per la cittadinanza.

Ai referenti di oltre cinquanta tra associazioni e pro loco, oltre alla pergamena - simbolo della riconoscenza dell’Amministrazione al mondo del volontariato - è stata anche donata l’opera “Stretta di mano”, realizzata dall’artista Dario Longo, in cui dal blu della notte si passa, proprio grazie all’unione, al giallo della luce.

“Ci ritroviamo insieme dopo questo lungo periodo incerto per riaccendere una luce di speranza. Ricerchiamo il contatto umano, semplici gesti come una stretta di mano, un incontro. Una parola su tutte: grazie! Restiamo in contatto, la luce è accesa”: questo il messaggio rivolto alle associazione e alle pro loco attraverso l’opera consegnata dal sindaco ai presenti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa