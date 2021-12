Natale a Castel del Bosco: due giornate di eventi

Un programma ambizioso quello del Centro Commerciale naturale di Casteldelbosco per questo esordio 2021. Eventi live, un “Bosco incantantato” dalla magia del Natale, mercatini e manifestazioni sportive. Sono due le giornate in programma nel cartellone, l’8 e il 12 Dicembre. Una ripartenza autentica dopo il brutto periodo della pandemia affidato dall’Amministrazione Comunale.

Si partirà dalla mattina, durante la quale si svolgeranno due eventi ludico sportivi; una passeggiata guidata da professionisti della Salute si svolgerà l’8 Dicembre e un raduno in mountain bike il 12. Poi nei pomeriggi il via al Bosco Incantato, un luogo sospeso tra favola e ambiente nostrano, all’interno del quale si potrà godere di musica, recitazione canto e letture, il tutto in una miscela live contornata da una atmosfera fiabesca. A completare l’armonia del Natale saranno i mercatini, che si svolgeranno per le due intere giornate.

Insomma, un percorso, che si snoda dalla piazza Capponi fino ai confini della tenuta Varramista, immerso in un “mondo surreale” fra Elfi, artisti, cantastorie fino ad arrivare a “consegnare” i desideri a Babbo Natale con le letterine. Abbiamo voluto coniugare diverse attività – spiega il Presidente Marzia Mancini- perché vogliamo che il nostro rappresenti un lavoro di gruppo e integrazione insieme alla comunità del Paese che coinvolga tutte le età, dai bambini più piccoli agli anziani.

Da mesi ad esempio, facciamo laboratori con materiale riciclato con i quali sono stati costruiti gran parte dei personaggi e decori utilizzati; laboratori che hanno coinvolto molti bambini del paese e che saranno impegnati in prima persona, sia quelli della scuola dell’infanzia sia quelli del gruppo parrocchiale, nella inaugurazione del Bosco. Lo abbiamo pensato come un percorso a supporto del valore dell’“ecologico” che si inserisce nel contesto dell’intera festa. Abbiamo infine preparato decori per tutte le porte del paese che i cittadini hanno ordinato in grandi quantità. Aspettiamo con ansia l’inizio della Festa e invitiamo tutti a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa