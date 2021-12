No Draghi day a Firenze, in piazza anche gli operai Gkn

"Sì al vaccino e il no al Green pass in quanto strumento discriminatorio" e "il diritto al reddito e alla dignità del lavoro".

Nonostante il maltempo, a Firenze oltre un centinaio di persone hanno partecipato questo pomeriggio nell'ambito del 'No Draghi day', per protestare contro le politiche economico-sociali e il lavoro del premier e dell'esecutivo, in una manifestazione del sindacalismo di base.

La manifestazione è stata promossa da Cub Firenze, Usb Firenze, Confederazione Cobas Firenze e Unicobas Toscana: hanno aderito, tra gli altri, il movimento per la lotta per la casa di Firenze, la rete antisfratto fiorentina, il partito dei Carc, Rifondazione comunista, Pmli e il collettivo di unità anticapitalista.

Tra i manifestanti si contavano anche i lavoratori della Gkn, i quali hanno anche sfilato per un brevissimo corteo, da piazza della Stazione alla vicina piazza Adua.