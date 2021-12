Per Marco Pugliese l'omaggio di Roffia al personale Usca e ai volontari di San Miniato

Una giornata piovosa ha scombinato i piani ma non ha fatto demordere l'associazione dei Festaioli di Roffia per il primo Premio in memoria del pediatra Marco Pugliese, scomparso a novembre dello scorso anno dopo essere rimasto contagiato dal covid.

La piccola frazione di confine, nota per il Bacino remiero, stavolta ha ribadito la sua presenza sia con questa onorificenza, giunta alle unità Usca di assistenza territoriale e alle associazioni di volontariato, sia con l'inaugurazione del presepe nei locali della parrocchia.

Anima dell'evento e non solo il presidente dell'associazione Andrea Lavecchia, che ha allestito un camion-palco nei giardini a fianco della chiesa e ha invitato tutti al 'Natale Roffiano', con tante iniziative a partire dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione.

La prima parte dell'evento è stata realizzata in onore e memoria di Pugliese. Presente la moglie, Susanna Rossi, oltre a tanti bambini e uomini che nel corso di 38 anni hanno avuto il pediatra come punto di riferimento. Lo hanno ricordato bene le parole del collega Roberto Boldrini, che gestiva lo studio pediatrico di San Miniato Basso insieme, quelle di una cara e giovane amica, Isabella, e quelle di chi non ha avuto l'onore di conoscerlo ma lo stesso ha sentito l'apporto positivo che ha dato a tutta la comunità.

Dopo che i ragazzi della parrocchia hanno cantato l'Inno d'Italia con l'aiuto del maestro Simone Faraoni, si è proceduto alla premiazione dei medici e infermieri delle Usca, alcuni assenti proprio perché il loro lavoro non permette giorni di tregua per le persone che soffrono nelle loro case e hanno bisogno di assistenza quotidiana. A seguire le associazioni di volontariato di tutto il territorio di San Miniato.

Alla premiazione erano presenti il senatore Dario Parrini, il presidente della Regione Eugenio Giani, il dottore Paolo Amico in rappresentanza della dirigenza Asl Centro, il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini, l'assessore al sociale di San Miniato Giulia Profeti. Per la seconda parte a tema natalizio hanno preso la parola la presidente dell'associazione Terre di Presepi e sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e il coordinatore Fabrizio Mandorlini.