Santa Barbara, Brenda Barnini ai vigili del fuoco: "Un punto di riferimento per l’intero territorio"

«Quando parliamo di sicurezza e di come garantire una città migliore, dobbiamo sempre ricordare il lavoro prezioso e continuo dei nostri Vigili del Fuoco. Un presidio importante, che rappresenta un punto di riferimento per l’intero territorio, non solo di Empoli».

Queste le parole del sindaco di Empoli, Brenda Barnini, che oggi, sabato 4 dicembre, ricorda le celebrazioni di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

«I Vigili del Fuoco sono un investimento prezioso a tutela di tutti – commenta Brenda Barnini –. Lo vediamo ogni giorno a Empoli e lo apprezziamo constatando la grande professionalità con cui i pompieri intervengono nelle situazioni di gravi. C’è bisogno del loro lavoro che ricordiamo, per quanto riguarda l'Empolese Valdelsa, deve coprire tutti gli undici Comuni con i distaccamenti di Empoli e Petrazzi. A loro va il mio grazie per l'impegno quotidiano nelle nostre città».