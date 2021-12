Strade vicinali, FdI-Centrodestra per Empoli: "Comune intervenga con progetto organico"

Nel prossimo Consiglio Comunale di Empoli del 7 dicembre 2021, il gruppo consiliare "Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli" riporta nuovamente l’attenzione dell’aula sulle condizioni di Via Ponzano per San Donato e di tutte le strade vicinali pubbliche di Empoli, come richiesto dagli stessi residenti di queste vie.

“Le strade vicinali ad uso pubblico sono arterie di proprietà privata su cui insiste un uso comune al transito per tutta la collettività.

Alcune strade sono state considerate dall’Amministrazione Barnini come figlie di un Dio minore, relegandole al degrado e non apportandovi alcun intervento.

Se alcune vie traverse di Corniola e di Pagnana sono state adeguate con nuovo manto stradale, illuminazione, zone di scambio auto e rallentatori senza costi per i privati, nella strada vicinale ad uso pubblico più estesa di Empoli come Via Ponzano per San Donato (3,5km) si assiste ad un trattamento diametralmente opposto, considerato che ancora oggi non è stata assunta alcuna iniziativa. Lo stesso anche per la vicina Via Vacchereccia e le Vie Bagnaia e Gattaia in zona Ponte a Elsa - affermano il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa ed il consigliere Federico Pavese.

Non solo non vi è stata una compartecipazione alla spesa, ma dopo vari solleciti nessun progetto è stato presentato ancora per mettere in sicurezza la strada dai continui furti ed incidenti collegati ad una circolazione stradale a velocità altissime tra le frazioni di Ponzano e Villanova.

Con la nostra mozione chiediamo che il Comune di Empoli si attivi sin da subito con un progetto organico e tempestivo su questa realtà ed estenda per tutti i consorzi stradali la compartecipazione alle spese fino al 50% come prevede la legge. Ad oggi, infatti, si è verificata un’anomala assunzione di spese per il 100% per alcune realtà, 50% soltanto per otto consorzi stradali elencati con deliberazione n. 374/1987, 25% o addirittura niente per altri.”

Capogruppo e Consigliere Comunale di Empoli

"Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli"