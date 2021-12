Tentano di rubare vestiti a I Gigli: fermati due giovani

I carabinieri di Campi Bisenzio e di San Piero a Ponti, nel pomeriggio di ieri. hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto 2 persone: un minore E.A. di 15 anni, studente, di nazionalità serba, residente a Firenze, e un cittadino pakistano A.N., di 20 anni, nullafacente, domiciliato a Prato. I due avevano tentato di impossessarsi rispettivamente di una Jeans e due piumini.

I fatti sono avvenuti presso il negozio Primark e Oviesse, nel centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. I malfattori si erano introdotti all’interno dei negozi con la scusa di visionare la merce in esposizione, hanno quindi provato a distrarre i commessi alla vendita e, approfittando di un attimo di disattenzione, hanno tentato di occultare un jeans del valore di 23 euro e un giubbotto del valore di 130 euro, in due differenti negozi.

Il pakistano, che aveva tentato di rubare il giubbotto, è stato trovato in possesso di altro giubbotto del valore di 30 euro che aveva in precedenza asportato, senza essere in questo caso scoperto.

Ad allertare il 112 è stato lo stesso personale addetto alla vendita che fermava i due soggetti all’atto di superare le casse, unitamente ai Carabinieri arrivati sul posto. La refurtiva è stata restituita agli esercenti.