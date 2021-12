Tornano le scatole della solidarietà in regalo nelle festività natalizie

Scatole di Natale in regalo. La solidarietà empolese non si ferma, tantomeno nel periodo natalizio. Si tratta di un’iniziativa conosciuta, apprezzata, promossa dai gruppi Agesci Scout Empoli 1, 2 e 3, che vede coinvolti Comune di Empoli, Re.So Recupero Solidale, Croce Rossa Italiana, comitato di Empoli, Misericordia di Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, la Caritas di Empoli, di Santa Maria, di Ponzano e di Ponte a Elsa, l'Emporio Solidale Empoli, l'Arci comitato territoriale Empolese Valdelsa, l'associazione Vecchie e Nuove povertà.

Quest'anno i punti di raccolta delle Scatole di Natale saranno due: uno individuato in Via XX settembre n. 17, sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, e l'altro in via Cavour n. 32, sede della Misericordia.

A ricevere le Scatole di Natale che la cittadinanza vorrà preparare e regalare saranno i tre gruppi Agesci Scout e i volontari delle associazioni.

I giorni di raccolta individuati saranno il 16, 17 e 18 dicembre 2021 dalle 15 alle 18.

Il progetto interessa tutti i cittadini che sono invitati a preparare scatole di solidarietà da donare alle famiglie in difficoltà in occasione dell’imminente Natale.

«Regalare una scatola è un gesto di solidarietà che aiuta sia chi lo riceve, che chi dona a sentirsi parte di una comunità e quindi meno solo. Dopo il successo dello scorso anno, nel quale sono state donate più di 700 scatole, invitiamo nuovamente la cittadinanza, le famiglie, i gruppi di amici, ma anche aziende e altre associazioni, insomma chi vorrà aderire all'iniziativa – spiega l’assessora alle politiche sociali Valentina Torrini – a preparare una semplice scatola, anche una vecchia scatola da scarpe e riempirla con poche cose. Questi due anni di pandemia ci hanno sicuramente segnato e in molti casi impoverito, ma spero che, anche grazie a questo progetto, tutti avranno ad Empoli la possibilità di ricevere un piccolo regalo. Chi troverà sotto l'albero una scatola di Natale, troverà un dono importante, che contiene in sé l'amore di chi pur non conoscendoti, ha ugualmente a cuore la tua serenità. Ringrazio fin da adesso le associazioni che hanno voluto aderire e che come sempre sono l’energia per tutte le belle iniziative cittadine».

«Come lo scorso anno abbiamo deciso di rimetterci in gioco per aiutare nella raccolta dei pacchi di Natale – ha detto Laura Baroni, capo scout del gruppo Empoli 1 –. È stata un’esperienza sicuramente positiva per i nostri ragazzi ed esempio di unione e fratellanza, che in questo periodo di festa scalda il cuore. La generosità di tutte le persone che hanno donato i pacchi ci ha emozionato l'anno scorso. Speriamo che anche a chi riceverà i pacchi arrivi lo stesso amore che viene messo nella raccolta».

CHE COSA POTRANNO CONTENERE LE ‘SCATOLE’ - Potranno essere riempite con un accessorio di abbigliamento che tenga caldo (guanti, sciarpe, cappelli...), un dolce (una stecca di cioccolata, biscotti, un panettone o altro), un oggetto per passare il tempo (libro, rivista, matite, quaderno ecc.), un prodotto per l’igiene (crema, bagnoschiuma, shampoo, ecc.), un biglietto gentile o comunque una cosa che si desidera regalare, come un gioco per bambini. Inserito tutto nella scatola, questa sarà consegnata ai punti di raccolta, in cui i ragazzi dei gruppi Agesci Scout Empoli 1, 2, 3, provvederanno a fare il pacchetto, grazie alla carta regalo donata da Re.So Recupero Solidale. È importante che sia indicato su un angolo della scatola se il destinatario è un uomo, una donna o un bambino e indicativamente l'età dello stesso.

Gli oggetti contenuti dovranno essere nuovi e non deperibili. Le scatole saranno consegnate dai cittadini ai punti di raccolta. Tutte le scatole raccolte saranno date alle associazioni di volontariato che aderiscono all'iniziativa, le quali, a loro volta, le recapiteranno alle famiglie in difficoltà.

