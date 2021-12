Treni, circolazione fortemente rallentata sul nodo Firenze

Forti ritardi per i treni alta velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da Firenze. Ferrovie dello Stato, attrvaerso una nota, ha reso noto delle problematiche che si sono verificate oggi. "Prima gli ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma - Firenze, rimossi dal personale di RFI, e poi dei guasti tecnici nel nodo di Firenze", queste le motivazioni del rallentamento generale sulla linea.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana - prosegue la nota - "hanno risolto il guasto agli impianti che gestiscono il nodo di Firenze. E' prevista la graduale ripresa della normale circolazione. Rfi mantiene un presidio tecnico per assicurare il corretto funzionamento degli impianti ed è attiva l'assistenza di Trenitalia nelle principali stazioni e attraverso l'invio di mail e sms ai passeggeri interessati".