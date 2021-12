Treni, sabato di passione a Firenze: ritardi fino a 200 minuti e decine di cancellazioni

Sabato difficile per la circolazione ferroviaria. Il sito Infomobilità di Ferrovie dello Stato, dopo che questa mattina si sono avuti problemi sul nodo di Firenze, riporta che “il traffico permane fortemente rallentato, prosegue l'intervento dei tecnici".

Il report delle 15.45 registra un "maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti per i treni in direzione Roma e fino a 80 minuti per i treni in direzione Firenze. I treni precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 220 minuti. I treni sono instradati sulla linea convenzionale tra Arezzo e Firenze. In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale".

Si contano almeno dieci i treni cancellati, una ventina quelli parzialmente cancellati, nonché decine quelli direttamente coinvolti nel rallentamento.

Aggiornamento 17

Dopo il guasto che aveva costretto a dirottare Frecce e treni dell'Alta Velocità sulla linea convenzionale, causando ulteriori ritardi e disagi per il traffico ferroviario dopo i problemi al nodo fiorentino, intorno alle 16.30 è ripresa la circolazione sulla linea direttissima Firenze-Arezzo