Valleri confermato segretario comunale Pd di Pontassieve

Tommaso Valleri è stato confermato Segretario Comunale del Partito Democratico di Pontassieve. Valleri, che è anche Tesoriere del Coordinamento metropolitano di Firenze, ha 46 anni ed è iscritto al Circolo di Montebonello. Da sempre impegnato in politica professionale, è attualmente Segretario Generale di un’associazione di categoria e si occupa attivamente di politiche sociali e del lavoro.

Accanto a lui Paolo Belardinelli guiderà il Circolo di Pontassieve Centro, Francesco Magini quello di Molino del Piano, Andrea Pazzi quello di Montebonello, Martina Betulanti, Presidente del Consiglio comunale, quello di Santa Brigida e infine Daniele Donnini, capogruppo in Consiglio Comunale, quello di Sieci.

“Ringrazio tutte le iscritte e tutti gli iscritti per la fiducia accordatami – ha dichiarato Valleri – e sono molto felice che il Pd di Pontassieve sia stato in grado di esprimere una candidatura unitaria non solo a livello Comunale, ma anche in tutti i Circoli dell’Unione”.

“Ho utilizzato il mandato appena concluso – prosegue Valleri – per dare al partito un’impostazione unitaria, sia pure nel rispetto delle diverse sensibilità. Grazie alla maturità politica dimostrata da tutte e tutti oggi il Pd di Pontassieve è un partito autenticamente coeso e pronto a fronteggiare le tante sfide che ci attendono”.

Valleri ha anche affrontato il tema della vita di Partito: “I nostri cinque Circoli devono essere la sede naturale del confronto con la cittadinanza. Per questo vorrei dei Circoli maggiormente dinamici e ho intenzione di impegnarmi in prima persona per garantire supporto e coordinamento per tutte le loro iniziative”.

Fonte: Ufficio Stampa