Al via il percorso per il Centro Medico della Misericordia di San Gimignano

Sono stati presentati il logo e la denominazione che identificheranno l’immobile nel quale nascerà a San Gimignano, in via Don Castaldi 17, il primo Centro Medico del territorio sangimignanese, ad opera della Misericordia di San Gimignano, proprietaria del fabbricato, ed i cui lavori di allestimento sono già in corso da alcune settimane.

Il Centro si chiamerà “Medicinsieme-Misericordia San Gimignano” ed il logo ripropone uno stetoscopio stilizzato, lo strumento più identificativo della professione medica, che va a formare una casetta con un sorriso beneaugurante.

“Il Centro Medico “Medicinsieme” – spiega il Governatore Giacomo Bassi - si compone, in questa offerta iniziale, di 6 Studi, una Sala d’attesa e di un blocco bagni. La struttura sarà conforme a tutte le normative, libera da barriere architettoniche e di facile accesso per tutti. La struttura dispone di ulteriori spazi per un eventuale raddoppio dell’attuale dotazione di Studi Medici, qualora se ne palesasse l’esigenza. Nella struttura troveranno luogo in modo stanziale uno studio dentistico ed un medico di medicina generale del territorio mentre gli altri studi medici saranno messi a disposizione a rotazione per turni di 5 ore ciascuno, mattina e pomeriggio”.

“L’immobile oggetto dell’intervento – continua il Governatore Bassi - si trova nell’immediata periferia rispetto al Centro Storico di San Gimignano, all’interno del quartiere più popolato del territorio e ad alcune decine di metri dai parcheggi scolastici, dai parcheggi del centro sportivo “Belvedere”, dal parcheggio di Via Dante e di Piazza Martiri della Libertà, ed a 400 metri di distanza dalla Porta Medievale di San Matteo. La viabilità della zona dove è ubicato l’immobile è di libero accesso veicolare e pedonale per chiunque e non è gravata da nessuna limitazione: nel resede privato dell’immobile inoltre sono presenti alcuni posti auto ad uso esclusivo dei professionisti del Centro Medico. L’immobile è inoltre ubicato a pochi metri dalla fermata del Citybus urbano e dalla fermata del Bus extraurbano”.

“Invitiamo chi fosse interessato ad utilizzare i locali che saranno messi a disposizione di medici di libera professione e professionisti sanitari che vorranno estendere la propria attività al territorio di San Gimignano e dei Comuni circostanti della Valdelsa Senese e Fiorentina – conclude il Governatore – a prendere contatto inviando una mail all’indirizzo: misesangi@libero.it per fissare un appuntamento”.

Fonte: Ufficio Stampa