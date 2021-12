Spettacolo di beneficenza per il Centro diurno di Cerbaiola in programma per l'Epifania 2022, giovedì 6 gennaio. Alle 16.30 l'associazione Musica Mundi di Empoli diretta dal soprano Cristina Pagliai presenta Giulietta e Romeo. L'evento, che si terrà al teatro Il Momento di via del Giglio a Empoli, è dedicato a Ughetta Maestrelli. I biglietti sono in prevendita alla Libreria San Paolo di Empoli.