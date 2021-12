Il Superbabbo della giovane toscana Zoe vince lo Zecchino d'Oro

È “Superbabbo”, testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio, il brano vincitore della 64ª edizione di Zecchino d’Oro, che si è conclusa oggi con la finalissima condotta dal direttore artistico Carlo Conti, in diretta su Rai1 dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna.

La canzone, interpretata da Zoe Adamello, di 9 anni, proveniente da Impruneta (FI), si è aggiudicata il premio musicale. A votare la Giuria dei Piccoli, formata da 12 bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria Speciale formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori delle puntate di venerdì e sabato; Orietta Berti, che durante la finale ha presentato in anteprima la sua Amazzonia, cantata insieme al Coro dell’Antoniano; Cristina D’Avena, grande amica di Zecchino d’Oro; e la cantante Elettra Lamborghini. Ai voti delle due giurie si sono aggiunti anche i voti dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano.

Al secondo posto si è classificato “Ci sarà un po’ di voi” (Testo di Maria Francesca Polli e Musica di Claudio Baglioni), al terzo "Potevo nascere gattino” (Testo e Musica di Lodovico Saccol).

«È stato molto bello» commenta Marco Masini «sono davvero felice per Emiliano Cecere e Veronica Rauccio, che hanno scritto il brano con me, sono felice per Zoe. Sono felice perché quest’esperienza mi ha regalato una dolcezza e una purezza nel fare questo lavoro che avevo un po’ perso, un po’ dimenticato. È un’emozione che mi porterò nel cuore sempre. Grazie a tutto lo Zecchino d’Oro, è stato davvero un grande onore!»

I tre pomeriggi di Zecchino d’Oro sono stati una grande festa, l’occasione di ritrovarsi insieme per cantare, divertirsi, ma anche riflettere, grazie alle 14 canzoni di quest’anno, che hanno già conquistato il cuore di grandi e piccoli.

Come sempre il cuore di Zecchino d’Oro è stata la solidarietà di Operazione Pane, progetto dell’Antoniano che supporta 17 mense francescane in tutta Italia (più una in Siria), garantendo accoglienza e aiuto alle persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale. È possibile continuare a dare il proprio sostegno alle mense di Operazione Pane fino al 19 dicembre, inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero solidale 45588.

IL BANDO AUTORI E I CASTING PER LA PROSSIMA EDIZIONE - L’edizione 64 di Zecchino d’Oro si è già conclusa, ma il pensiero è già alla numero 65.

È infatti aperto, fino al 31 gennaio 2022, il bando autori per la ricerca delle canzoni del 65° Zecchino d’Oro. Il bando è aperto a tutti, parolieri e musicisti che abbiano nel cassetto una canzone per bambini da proporre. Regolamento e modalità di adesione sul sito di Zecchino d’Oro. Molti sono i cantautori italiani che nell’arco della storia dello Zecchino d’Oro hanno proposto canzoni divenute poi noti successi: da Lucio Dalla con Nonni Nonni a Fabio Concato con L’Ocona Sgangherone, da Frankie hi-nrg mc con Zombie Vegetariano a Simone Cristicchi con Custodi del Mondo, fino a Marco Masini che ha firmato la canzone vincitrice del 2021 Superbabbo.

Anche la ricerca dei solisti è già iniziata: fino al 20 dicembre sono aperte le pre-iscrizioni per non perdersi la possibilità di partecipare ai casting della 65ª edizione di Zecchino d’Oro. Come gli ultimi due anni i casting torneranno in modalità online: dal 20 dicembre tutti i bambini potranno partecipare semplicemente caricando su una piattaforma dedicata un video provino e un breve video di presentazione.

La procedura di selezione, totalmente gratuita, è rivolta a tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni. L’obiettivo non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti più adatti per i brani in gara al prossimo Zecchino d’Oro.

L’incredibile viaggio dello Zecchino d’Oro è dunque pronto a ricominciare per cantare, divertirsi e crescere insieme!

Per aderire al bando autori e pre-iscriversi ai casting: www.zecchinodoro.org

IL PREMIO ZECCHINO D’ORO PER LA SCUOLA – Da Zecchino d’Oro e Centro Studi Erickson arriva un progetto dedicato ad alunne e alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria: il Premio Zecchino d’Oro per la scuola. A partire dalle canzoni del 64° Zecchino d’Oro, gli studenti con i loro insegnanti potranno divertirsi a realizzare un elaborato su uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030. Il tema della 64ª edizione dello Zecchino d’Oro è infatti “un viaggio bellissimo” e indica il viaggio di tutti i bambini e le bambine verso un futuro migliore, di cui loro stessi, per primi, possono essere artefici.