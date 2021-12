Multati in 9 al corteo no green pass a Firenze

In 9 partecipanti alla manifestazione No Green Pass - Liberiamo l'Italia di ieri pomeriggio a Firenze sono stati multati perché senza mascherina. La multa è scattata da parte della Digos a causa dell'assembramento dovuta dal corteo, secondo l'ordinanza del sindaco Dario nardella. Per la questura erano circa 150 i partecipanti in Santa Maria Novella. La polizia ieri ha multato anche la titolare di una parafarmacia a Sesto Fiorentino perché trovata a lavorare senza Green pass.