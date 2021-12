Natale a Certaldo, il presepe nel borgo antico si apre per l'Immacolata

Il Natale si avvicina e Certaldo, con il suo borgo medievale, si prepara per festeggiarlo al meglio. Ecco che, accanto all'allestimento dei grandi alberi decorati in piazza Boccaccio e sul parterre di Palazzo Pretorio e alle luminarie nella parte alta e in quella bassa del paese, si accendono le luci sulle natività.

Nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre 2021, aprirà le porte il Presepe in Certaldo alto: appuntamento per grandi e piccini, alle ore 15 per l'apertura del presepe tradizionale negli spazi de La Limonaia. A cura dell'associazione Centro storico Certaldo alto, con la collaborazione del Comune di Certaldo, sarà visitabile ogni giorno, festivi compresi, fino al 6 gennaio 2022, giorno dell'Epifania.

Continuano anche i mercatini di Natale a cura del Centro commerciale naturale ConCertaldo. Secondo appuntamento, oggi, domenica 5 dicembre 2021, per poi proseguire anche il 12, concludendo il 19 dicembre con il mercato straordinario di Natale, che si svolgerà in centro. Sia i mercatini, dedicati tanto all'artigianato quanto a stand dal tipico gusto natalizio, sia il mercato straordinario di Natale si svolgeranno fra piazza Boccaccio e via 2 Giugno, dalle 8 alle 20.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa