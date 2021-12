Natale a Empoli e nelle frazioni, negozi del Giro aperti dopo cena per una notte

Dicembre è arrivato ed è il mese in cui si entra nel vivo di ‘Empoli Città del Natale’. Dopo l’accensione delle luminarie e l’apertura delle attrazioni come la Casa delle Mascotte, il Villaggio di Babbo Natale, Mattoncini di Natale, i Mercatini in ‘piazza’, la pista da ghiaccio, ecco che cominciano a brillare anche in alcune frazioni gli allestimenti natalizi: alberi di natale addobbati e installazioni. Entro l’8 dicembre saranno tutti accesi a Avane, Santa Maria, Pagnana, Pozzale, Villanova, Pontorme, Cortenuova, Fontanella / Sant’Andrea, Monterappoli, Corniola, Ponzano, Cascine, Ponte a Elsa e Marcignana.

Inoltre, novità di questa prima settimana di dicembre, e per la prima volta, gli esercizi commerciali del centro storico cittadino, hanno deciso di restare aperti martedì 7 dicembre 2021 in orario serale, dalle 21.30 alle 23, per uno shopping natalizio straordinario, prefestivo.

Un’opportunità dunque per tutta la città che si appresta a vivere intensamente questo nuovo periodo natalizio con la sua atmosfera magica che si avverte in tutte le sue luci delle luminarie e attrazioni dedicate a bambine, bambini e alle loro famiglie.

Inoltre mercoledì 8 dicembre, alle 16 è in programma una Caccia al Tesoro in città. Aperta a tutti, grandi e piccini.. Per iscriversi lasciare il proprio nome presso il negozio Gioca 3 - Giocheria. Via Salvagnoli, 35 Centro Storico- Empoli. Numero massimo di partecipanti 40.

PROGRAMMA

CASA DELLE MASCOTTE, ogni sabato e domenica e nei festivi

La magica casetta delle mascotte si trova in Piazza della Vittoria. È possibile visitarla fino al 16 Gennaio, tutti i weekend e nei giorni festivi, dalle 15.30 alle 19.30. I bambini potranno visitarla e incontrare le loro mascotte preferite, fare una foto ricordo insieme che verrà stampata sul momento all’uscita della casetta.

È la grande novità delle aree tematiche. Chi sono le mascotte? I bambini possono trovare: Minnie e Topolino, SuperMario SuperLuigi, Pinocchio e Geppetto, i 44 Gatti, Bing e Flop, Peppa Pig e George, Elsa e Olaf di Frozen.

La casa delle mascotte è arredata a misura di bambino, è allestita con la cucina, il camino, il salotto, il tavolo da pranzo ed è anche riscaldata.

Progetto della casina di Campigli Legnami, allestimento di Exponent, arredamento realizzato con materiali di recupero dall’associazione Porte Aperte.

MERCATINI di NATALE, sabato, domenica e festivi, fino al 24 dicembre.

Sono aperti tutti gli stand di piazza della Vittoria a creare uno speciale Mercatino di Natale tutto intorno alla Statua Alata.

32 stand di prodotti gastronomici e artigianali tipici. Vasta e ottima offerta culinaria, sia italiana che internazionale, bancarelle cariche di articoli unici e personalizzati, perfetti per ogni tipo di gusto e regalo, prodotti artigianali, oggettistica natalizia, tovagliati, gioielli fatti a mano realizzati sul posto, bambole di pezza, presepi, illustrazioni, cestineria, ceramiche, giochi da tavolo, vino, birra, miele, salumi, bacche e tanto altro.

Arti, tecniche di fatto a mano rendono quelle creazioni pezzi esclusivi. L’evento dei mercatini tradizionali, incentrato nella promozione del “fatto a mano” locale e del buon cibo, si pone l’obiettivo di regalare ai visitatori e ai cittadini un’esperienza suggestiva e memorabile, per condividere momenti di convivialità e festosità. Anche in questo caso l’allestimento è stato affidato a Exponent. Circa 80 gli espositori che si alterneranno per l’intero periodo.

CASA di BABBO NATALE, sabato, domenica e festivi, fino al 26 dicembre

Al Chiostro degli Agostiniani, in Via dei Neri, da sabato al via il Magico Mondo di Babbo Natale. Un bel viaggio nella casa di Babbo Natale con la possibilità di scrivere una letterina e fare la foto. Dalle 10 alle 13, dalle 15.30 alle 19.30. A dicembre aperti anche il 7, 8, 22 e 23 dicembre. L’allestimento al Chiostro a firma Jet’s, azienda empolesi di eventi.

MATTONCINI di NATALE, ogni sabato e domenica e nei festivi

Altra novità assoluta sono i mattoncini Lego in Piazza del Popolo. Un’area dedicata ai bambini dove divertirsi e creare costruzioni con i mattoncini, chi vorrà, con un piccolo contributo, potrà portare a casa la sua ‘opera’ in ricordo di questo Natale 2021. Aperto tutti i sabati e le domeniche e nei festivi, dalle 15.30 alle 19.30, fino al 16 gennaio.

PISTA di PATTINAGGIO attiva e Luna Park in arrivo.

La pista di pattinaggio si trova in Piazza Matteotti dove è presente il luna park per i più piccoli con le giostre. Tutti i giorni aperti fino al 16 gennaio dalle 15 alle 22. Nei fine settimana e nei festivi dalle 10 alle 24.

L’evento, organizzato dall’associazione Centro Storico di Empoli, vede anche la grande nevicata di Piazza Farinata degli Uberti, le proiezioni sui palazzi, il treno turistico in centro storico, l’albero magico e l’ospitalità di tutti i commercianti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa