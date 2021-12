Nella scarpa nell'armadio nasconde coca e 3mila euro: arrestato a Pisa

I poliziotti della Narcotici della Squadra Mobile di Pisa, presenti negli scorsi giorni in abiti civili nel centro di Pisa, hanno arrestato due tunisini.

Parliamo di un 33enne che aveva nei giorni scorsi violato la misura cautelare del divieto di dimora. Gli investigatori, che lo avevano scoperto in via Cavalca, hanno segnalato il fatto alla Procura della Repubblica, che ha chiesto ed ottenuto dal GIP la custodia in carcere.

Stanotte i poliziotti lo hanno visto in via San Frediano, evidentemente a caccia di clienti per lo spaccio, e lo hanno arrestato e portato al don Bosco.

Altra operazione replicata venerdi sera: sottoposto sempre in centro storico un tunisino 30enne, trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 55 euro.

Dalla successiva perquisizione domiciliare scovata un’ altra dose di cocaina, una bilancina di precisione e ben 3.065 euro, nascosti in una scarpa a sua volta occultata nel fondo di un armadio, ritenuti provento di spaccio e sequestrati al pari dello stupefacente.

In direttissima arresto convalidato e sottoposizione alla misura cautelare dell’ obbligo di dimora con permanenza notturna in casa.