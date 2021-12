Salvare le api e potenziare le competenze digitali, il progetto europeo alle scuole di Cerreto Guidi

E’ ripreso oggi un percorso importante per l’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi che riguarda un progetto finanziato nel 2019 e mai realizzato per l’impossibilità di adeguare le attività previste alle normative anticovid. Il progetto, che prevedeva, fra l’altro, la costituzione di una rete di scuole di cui Cerreto assume il ruolo di capofila, era stato finanziato, per la parte digitale, con 20.000 euro dal ministero nell’ambito del piano nazionale scuola digitale “AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI -AVVISO 20769 DEL 2019”.

La rete, formata da scuole di tre regioni italiane diverse e da una scuola europea, si è costituita nel mese di ottobre e comprende, oltre a Cerreto Guidi, il college francese di Saint Marcel, l’Istituto Tecnico Informatico di Caltagirone (CT), l’istituto Superiore Righi di Napoli, la Scuola Secondaria di I grado di Bronte (CT).

Compito della rete di scuole è mettere in atto azioni imperniate su tutti gli ambiti fondamentali previsti dall’avviso. I moduli attuati dagli insegnanti di Cerreto riguarderanno la scrittura creativa attraverso la creazione di una narrazione interattiva, usando il linguaggio di programmazione Scratch, per dar vita ad un giallo sulle api. I docenti di Cerreto terranno, in presenza, laboratori su Coding in lingua francese da oggi fino alla fine della prossima settimana.

Successivamente è prevista la partecipazione di delegazioni di alunni e di insegnanti presso l’istituto superiore “Augusto Righi” di Napoli per percorsi di realtà aumentata finalizzata alla creazione in 3D dei personaggi del giallo ideato dai ragazzi. Con l’istituto tecnico informatico di Caltagirone sarà realizzata una app multimediale.

La collaborazione con la scuola secondaria di I grado di Bronte permetterà di attuare percorsi di robotica educativa sulla base del giallo creato dai ragazzi.

L’ultima fase prevede la visita alla Rocca delle Caminate di proprietà della provincia di Forlì, dove si terranno laboratori scientifici e sperimentali in collaborazione con l’Università di Ingegneria Aereospaziale di Bologna.

La fase, che si apre oggi, riguarda con il college di Saint Marcel in Normandia ed è, per Cerreto, particolarmente significativa. Da oltre vent’anni l’istituto attua uno scambio culturale con la Francia che, a causa della pandemia, è stato interrotto due anni fa.

Nell’anno scolastico 2019-2020 in occasione dello scambio culturale erano state previste attività specifiche legate ad un progetto sul mondo delle api, la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità legato alla metodologia STEM.

Vista l’impossibilità di effettuare scambi culturali negli ultimi due anni scolastici, è stato deciso di inviare una delegazione a Saint Marcel composta dalla docente Anna Marconetti, che è l’anima di tutta la progettazione coding che riguarda Cerreto, dalla professoressa Michela Rosmarini, responsabile degli scambi, dal prof. Fabrizio Giulietti dell’Università di Bologna e dal prof. Giulio Avanzini dell’Università del Salento.

Nasce così la prima esperienza di scambio culturale virtuale che prevede un collegamento fra i ragazzi francesi e una classe terza di Cerreto, in orario scolastico, lunedì prossimo.

Nelle fasi successive è previsto che gli studenti di Cerreto partecipino, in presenza, a piccoli gruppi alle attività degli altri istituti.

La collaborazione fra gli istituti scolastici permetterà di effettuare " incontri periodici di aggiornamento e d'interscambio di "buone pratiche" sui diversi territori locali, progettare soluzioni per una didattica attiva, promuovendo ambienti di apprendimento flessibili e innovative.

L’uso di Aule Virtuali permetterà di attivare metodologie peer tutoring e apprendimento cooperativo.

Il progetto. che si concluderà alla fine del mese di giugno 2022, ha permesso di riprendere lo scambio in modalità virtuale e costituisce un segnale forte della ripartenza e della volontà del collegio dei docenti di Cerreto Guidi di non accantonare i progetti principali che da anni caratterizzano il piano dell’offerta formativa dell’istituto.

Fonte: Istituto comprensivo di Cerreto Guidi