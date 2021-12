Scandicci e il Sacco di Roma, settima vittoria per la Savino Del Bene

1-3 Savino Del Bene Scandicci che espugna Roma e che trova la sua settima vittoria in regular season.

La prima volta romana della Savino Del Bene Volley Scandicci arriva dopo la sconfitta casalinga nella nona giornata contro Conegliano, mentre le capitoline arrivano alla decima giornata reduci dalla vittoria interna al tie-break contro Bergamo.

SET 1

Roma che schiera in avvio di gara Bugg al palleggio, Klimets come opposto, Stigrot e Pamio in banda, Rebora e Cecconello come centrali e Venturi da libero.

Scandicci piazza Malinov palleggiatrice, Lippmann opposto, Natalia e Orthmann in banda, Lubian e Alberti centrali, Castillo libero.

La Savino Del Bene parte forte e si porta avanti dopo il diagonale di Orthmann ed il muro di Natalia (3-5), Scandicci che allunga ulteriormente dopo due punti consecutivi della sua numero 10, che con il monster block porta a + 3 la squadra di coach Barbolini (5-8). Roma si rifà sotto però: Klimets schiaccia, l'attacco di Orthmann è out ed il muro delle capitoline va a segno (10-9). La Savino Del Bene non si demoralizza e si riporta avanti dopo gli assoli di Lippmann e gli ace di Orthmann (12-14), mentre il punto del 12-15 di Natalia costringe le padrone di casa al primo timeout. Pausa che fa bene alla Acqua & Sapone, perché Klimets accorcia, Ceccorello pure, e l'ace delle padrone di casa vale il 16-16: timeout coach Barbolini. Al rientro la Savino del Bene riparte: Natalia schiaccia, Roma commette invasione, Lippmann la mette giù e l'attacco delle padrone di casa è out (16-20). Savino Del Bene che riesce a tenere a distanza anche nel finale di set le romane, con Lippmann che schiaccia ed il muro di Lubian che dice +4 (19-23). Ed è proprio Lubian che nel finale del parziale prima trova il muro del set point (20-24), e poi chiude i conti sul 21-25.

SET 2

Scandicci che nel secondo set si porta subito avanti sul 3-5 dopo le iniziative di Lippmann, Malinov e Natalia, ma Roma ritrova la quadra e trova la parità grazie al servizio out delle ospiti ed alla schiacciata di Stigrot (5-5). Parità che prosegue fino al 9-9, quando le ragazze di coach Saja trovano il +2 grazie al muro out di Scandicci ed all'errore in attacco di Orthmann (11-9). Roma prova a scappare, Trnkova fa + 3 (13-10), il muro delle toscane non va, Trnkova finalizza ancora, e l'Acqua & Sapone allunga sul 15-10. Scandicci non si scompone, rimette a posto le idee e recupera terreno grazie all'attacco out delle romane ed alla schiacciata di Antropova (16-14), Scandicci che trova successivamente anche il pari grazie all'affondo di Natalia: timeout coach Saja (16-16). Da qui si comincia a lottare veramente punto a punto, con Roma che con Klimets ed il muro vincente fa +2 (19-17), e la Savino Del Bene che con il primo tempo di Alberti e l'ace di Natalia ristabilisce la parità (19-19). Roma ci crede, il servizio di Lippmann è out e l'attacco di Angeloni anche: 23-21 e timeout Savino Del Bene. Coach Barbolini riesce a dare una scossa alle proprie giocatrici e Scandicci pareggia dopo le iniziative di Lubian e Natalia: 23-23 e timeout Roma. In dirittura d'arrivo Scandicci è cinica, Angeloni piazza l'ace e Natalia la mette giù: 23-25 ed altro set messo a referto dalla Savino Del Bene.

SET 3

Terzo set che vede Roma subito correre ed andare sul 4-1 grazie a Klimets, ma la Savino Del Bene recupera e con due attacchi di Angeloni si porta a -1 (6-5). Stigrot prova a insistere per le capitoline, Lippmann accorcia le distanze, ma Klimets fa nuovamente +2 (9-7). Scandicci riesce a pareggiare dopo l'invasione di Roma e l'ace di Natalia (11-11), ma in seguito la squadra di coach Saja si riporta avanti trovando l'appoggio vincente di Stigrot ed il muro out di Scandicci: timeout Savino Del Bene (14-11). Roma ci crede, l'attacco di Scandicci non carbura, Cecconello schiaccia ed il monster block delle padrone di casa vale il 18-13: altro timeout per coach Barbolini. Al rientro in campo è out il servizio di Stigrot, ma Pamio e Klimets riescono ad ampliare ancora il distacco, e dopo la schiacciata out di Alberti il punteggio dice 21-15 Roma. Scandicci prova a ripartire, le capitoline sbagliano al servizio, Natalia schiaccia e Malinov centra l'ace: timeout anche per coach Saja (23-18). In uscita però Roma riesce a chiudere il set con Decortes e Pamio: 25-18 e 1 set a 2.

SET 4

Acqua & Sapone Roma che dopo aver ritrovato la fiducia riparte forte anche nel quarto set portandosi subito sul 5-2 dopo il servizio sbagliato da Antropova e la schiacciata di Stigrot: timeout Scandicci. La Savino Del Bene mischia le carte in tavola, Ana Beatriz accorcia le distanze, Malinov mura e Natalia pareggia (6-6). Roma trova ancora l'allungo: Cecconello schiaccia, Antropova sbaglia e l'ace delle romane vale il +4 (12-8). Lippmann prova a diminuire il gap, Klimets però non ci sta e l'attacco successivo di Trnkova mantiene inalterato il divario di +4 (15-11). Scandicci non demorde, Natalia fa -3 (16-13), l'attacco delle capitoline è out (16-14), e la doppia in palleggio delle padrone di casa porta in seguito a -1 la Savino Del Bene (17-16). Successivamente Roma sbaglia al servizio, coach Saja vuole riorganizzare la propria squadra e chiama timeout sul 19-18. Pausa che sembra servire a Roma che si porta sul 22-19 dopo gli errori in difesa ed in attacco di Scandicci, Scandicci che non si demoralizza però e che tiene mentalmente arrivando al -1 dopo la schiacciata di Ana Beatriz e la palla out di Pamio (22-21). Klimets poi sembra indirizzare il set ancora in favore di Roma (23-21), Pietrini fa di nuovo -1 (23-22), Pamio schiaccia, trova il muro di Scandicci che però è out: set point Roma (24-22). A questo punto la Savino Del Bene dimostra di essere glaciale nel momento clou, e la capitana Malinov prima trova il -1, e poi schiaccia per il 24-24: timeout Roma. Al rientro in campo succede di tutto: Stigrot la mette giù, Natalia pareggia (25-25), l'invasione di Scandicci dà un altro set point a Roma (26-25), Lippmann con la diagonale però pareggia ancora (26-26). Nel finale Pietrini trova il match point con l'appoggio vincente (26-27), Ceccorello non ci sta e dice ancora una volta no (27-27), Lippmann fa la voce grossa, con il muro di Roma che non trattiene (27-28), ed infine è ancora Elena Pietrini a risolvere il quarto set ed il match, piazzando il muro del 27-29.

Le dichiarazioni di coach Massimo Barbolini: "Molto contento del risultato, perchè in questa stagione i tre punti non è mai scontato farli. Sono ancora più contento per come si era messa la partita, perchè eravamo con almeno un piede al tie break. Sono meno contento di come abbiamo giocato, perchè ci manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità. Stasera, dopo aver vinto il secondo set in rimonta, dovevamo iniziare meglio la terza frazione. Dobbiamo fare un salto in avanti, magari lavorando di più, ma soprattutto continuando a metter in campo quello su cui lavoriamo, perchè ci stiamo allenando bene. Adesso ci prepariamo per mercoledì e per una partita ancora più difficile."

Acqua & Sapone Roma Volley Club - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (21-25, 23-25, 25-18, 27-29)

Acqua & Sapone Roma Volley Club: Avenia, Trnkova 10, Bucci (L2) n.e., Bugg 2, Cecconello 8, Venturi (L1), Stigrot 15, Papa n.e., Pamio 10, Klimets 22, Arciprete n.e., Rebora, Decortes 1. All.: Saja S.

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni 3, Alberti 7, Ana Beatriz 2, Malinov 6, Napodano (L2) n.e., Pietrini 8, Lubian 5, Natalia 23, Lippmann 15, Orthmann 7, Bartolini n.e., Antropova 4, Camera, Castillo (L1). All.: Barbolini M.

Arbitri: Mattei L. - Brunelli M.

Durata: 1 h 59' (25', 27', 23', 35')

Attacco: 40% - 40%

Ricezione Pos. (Prf.): 61% - 62% (29% - 40%)

Muri: 8-9

Ace: 2-6

MVP: Brenda Castillo

Spettatori: 1300

Fonte: Savino Del Bene Volley