Timenet sbanca a Sarzana dopo 2 ore e mezzo, Forconi: "Grinta nel finale"

La centrale Chiara Forconi: “Partita non facile e molto combattuta contro una squadra compatta, abbiamo tirato fuori la grinta nel finale. Ci sono ancora aspetti da migliorare”.

Quando il gioco si fa duro, le tigri cominciano a giocare. Ci sono voluti 5 set e 2 ore e mezzo di partita alle ragazze della Timenet Empoli Pallavolo per portare a casa la vittoria voluta fino in fondo contro l’ASD Lunezia Volley nella trasferta di ieri sera a Sarzana. Le giallonere, nonostante qualche occasione di chiudere prima la partita, non si sono arrese allo svantaggio iniziale e, dopo essersi guadagnate con la giusta determinazione il quarto set, hanno dominato di misura il finale nel parziale decisivo. Con questo 2-3 la Timenet è salita al quinto posto in classifica provvisoria a quota 14 punti.

“E’ stata una partita molto combattuta in cui abbiamo avuto alti e bassi però siamo riuscite a tirare fuori la grinta nel finale – commenta a caldo la centrale Chiara Forconi – anche se rimane un po’ di amaro in bocca per quelle occasioni in cui, pur avendo accumulato punti di vantaggio, abbiamo lasciato che ci raggiungessero e chiudessero il set. Poi nel quarto parziale ci siamo giocate il tutto per tutto e nel quinto, partendo subito all’attacco, abbiamo preso quei punti di distacco che ci hanno permesso di giocare in tranquillità e vincere. Sapevamo che non sarebbe stato facile poiché eravamo vicine in classifica e anche perché il Lunezia non ha individualità che prevalgono ma è una squadra compatta, quindi difficile da contrastare. Ci sono ancora aspetti da migliorare, ad esempio lavorare su una reazione più pronta quando accade di restare indietro. Anche il prossimo incontro non sarà facile, ma giocheremo in casa e questo è già un vantaggio”.

Le formazioni scendono in campo agguerrite, la Timenet per continuare la sua ascesa e il Lunezia per togliersi dalla scomoda posizione di play out in classifica. Le padrone di casa partono dunque in vantaggio ma poi cedono il passo e le giallonere vanno in testa fino al 4-9. Rinvigorite dalla pausa chiesta dal loro coach Riccardo Giannini, le biancoblu riescono a recuperare fino al 13 pari. Da quel momento le due squadre si avvicendano al comando arrivando in parità a quota 24 punti. Poi, con due attacchi andati a segno, il Lunezia vince 26-24.

L’antifona non cambia nel set successivo con le due compagini più decise a darsi battaglia e che procedono appaiate fino a metà parziale. A sbloccare la situazione marcando il 14-13 e un successivo distacco sono le liguri, anche se le toscane si rendono protagoniste di un bel recupero con un attacco serrato che riequilibra la

situazione a quota 21 punti. Con uno slancio sul finale la Timenet prende il comando, allunga le distanze e chiude il set 22-25.

Per nulla intenzionate a mollare, le biancoblu partono decise nel terzo set ma le giallonere sono pronte a stopparle e ingaggiare nuovamente un testa a testa in cui dal 13-14 in poi hanno la meglio. Lo svantaggio non scalfisce la metà campo avversaria che recupera accorciando il distacco e ristabilendo ancora una volta la parità a quota 21 punti. Da lì le padrone di casa si riprendono il comando per non mollarlo più e concludere 25-23.

La partita si accende nel quarto e decisivo set con le empolesi che ingranano subito la marcia guadagnando terreno con un bel 3-7. Superato l’impasse del 7 pari dovuto all’ennesimo recupero avversario, la Timenet riprende il timone ma si fa raggiungere ancora, prima a 13 e poi 19 punti. Nel crescendo del tifo sugli spalti, con ace e attacchi messi a segno le tigri marcano di nuovo le distanze e, vinto il braccio di ferro a quota 23 punti, con un balzo finale guadagnano la vittoria 23-25.

Il quinto set vede, sin dai primi scambi, prevalere di misura le giallonere che proseguono con grinta e determinazione sulla loro strada, incoraggiate da coach Marco Dani, staccando le avversarie sul cambio di campo 5-8 per doppiarle poi 6-12. Vincendo le ultime resistenze biancoblu, la Timenet si impone in volata con un perentorio 9-15.

La prossima sfida, domenica 12 dicembre alle ore 17.00, sarà un derby particolarmente sentito perché il PalAramini di Empoli ospiterà l’incontro contro la Corbinelli Montespertoli, attualmente al sesto posto in classifica ma sempre a quota 14 punti come la Timenet.

TABELLINO

PARZIALI : 26-24; 22-25; 25-23;23-25;9-15.

ARBITRI: Davide Basilio Fallica e Gianluca Re.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Liguori (12), Forconi (12), Mancuso (12), Scardigli (24), Donati (8), Meini (7), Marocchini (2), Guid, Giubbolini, (n.e.),Cappelli (L, n.e.).

ASD LUNEZIA VOLLEY: Brizzi, Santagostino (4), Lupi (22), Marku (15), Zanini (14), Nicolini (12), Fusani (1), Salvetti (L), Buccelli, Evangelisti, Gorgoglione (n.e.), Orlandi (n.e), Micheloni (n.e.)

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Liguori, Forconi, Mancuso, Scardigli, Donati, Meini.

STARTING ASD LUNE

Timenet Empoli Volley