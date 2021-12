Tpl, 80 verificatori in più per il green pass obbligatorio

Da lunedì 6 dicembre per utilizzare il trasporto pubblico locale in tutta la Toscana (come in tutta Italia) sarà necessario il green pass “semplice”. Lo stabilisce il nuovo decreto che prevede l’obbligo del certificato verde anche per i bus sia urbani che extraurbani.

Secondo quanto previsto dalla recente normativa, che punta a ridurre la diffusione e il contagio da Covid-19, per utilizzare il servizio è necessario essere in possesso del green pass, documento ottenibile dopo il vaccino, con un tampone o a seguito di una guarigione da Covid.

Le Prefetture di tutta la Regione hanno indicato che i controlli sul possesso del green pass saranno effettuati dalle forze dell’ordine a campione su tutta la rete regionale.

Autolinee Toscane, come richiesto dalle Prefetture, per supportare il lavoro delle forze dell’ordine, metterà in campo numerosi nuovi controllori su tutta la Toscana (si parte da lunedì con 80) che, oltre a verificare il possesso del titolo di viaggio, chiederanno il possesso del green pass. L’assenza o il rifiuto a esibirlo non consente l’accesso ai mezzi e comporterà l’eventuale richiesta di intervento delle forze dell’ordine, le quali potranno applicare una sanzione amministrativa che va da 400 a mille euro.

Oltre a questo, continuano le attività di Autolinee Toscane per rendere sicuri i mezzi e il servizio, attualmente previsto con l’80% della capienza consentita.

Tutti i bus della Toscana, prima di entrare in servizio, vengono puliti ed igienizzati. In ogni mezzo sono presenti dispenser gel, avvisi, informazioni, grafiche con indicazioni sui corretti comportamenti da seguire. E ricordiamo che è obbligatorio indossare a bordo la mascherina. Confidiamo nella piena collaborazione di tutti i passeggeri.

Green pass obbligatorio anche in tramvia

Da lunedì 6 dicembre sarà obbligatorio avere il Green Pass per viaggiare sulla tramvia di Firenze. Il nuovo decreto del governo estende l’obbligo a tutto il trasporto pubblico del certificato verde “base”, che si ottiene dopo il vaccino anti Covid-19, la guarigione o un tampone negativo.

Gest accoglie l’invito della Prefettura di Firenze a collaborare con le forze dell’ordine che da lunedì controlleranno il possesso del Green Pass da parte dei passeggeri della tramvia.

Autolinee Toscane, che assieme a Gest fa parte del gruppo RatpDev, metterà a disposizione da lunedì 80 operatori in tutta la Toscana a supporto delle forze dell’ordine per presidiare le fermate più importanti dei bus e della tramvia di Firenze. Autolinee lo ha comunicato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato ieri dal prefetto Valerio Valenti, che ha riunito tutti i soggetti interessati dalle norme introdotte dal decreto 172/21 per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Gest si avvarrà dunque dei verificatori reclutati da Autolinee Toscane a supporto delle forze dell’ordine.

In particolare, gli operatori saranno alle fermate principali della tramvia per fare controlli a campione sul possesso del certificato verde. Non faranno sanzioni, ma dovranno segnalare eventuali situazioni critiche alle forze dell’ordine.