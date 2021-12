Trovati rifiuti conciari sotto una strada a Fucecchio, disposti campionamenti

Dopo l'inchiesta Keu non può non far scalpore il rinvenimento di rifiuti conciari sotto via della Querciola a Fucecchio, strada nella omonima zona industriale che si ricollega a via di Burello.

In una determina per dei lavori riportata alcuni giorni fa dal Comune di Fucecchio nell'albo pretorio, si dà affidamento di lavori per delle 'trincee' sulla strada per verificare la presenza di altri rifiuti dopo quelli trovati durante dei lavori da Acque.

Questi rifiuti, secondo la relazione, non sarebbero pericolosi e pure il terreno al di sotto non è risultato contamoinato. Però Arpat ha chiesto di "estendere la verifica della presenza o meno degli stessi rifiuti anche sotto alla rimanente carreggiata stradale per tutto il tratto in cui Acque ha rinvenuto la contaminazione".

Al termine dei lavori lo scavo sarà ricoperto con materiale non contaminato e verranno prelevati tre campioni: dallo strato contaminato, da quello sottostante e dal fondo scavo. Una relazione tecnica darà conto delle attività, che sono previste fino a fine anno e avranno un costo di 12mila euro circa.